Сеул, , 08:21 — REGNUM К середине ноября 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи сократился почти на 10%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 20 ноября экспорт страны составил $28,2 млрд, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 23,6%, судов — на 65,3%, однако экспорт автомобилей, напротив, увеличился на 7,1%%, бытовой техники — на 8,7%.

Экспорт в США увеличился на 0,5%, в страны Ближнего Востока — на 14,4%, однако экспорт в Китай сократился на 8,1%, во Вьетнам — на 4,7%, в страны Европы — на 25,3%, в Японию — на 3,1%.

С 1 по 20 ноября импорт составил $27,6 млрд, что на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, экспорт сырой нефти сократился на 21%, газа — на 10,7%, нефтепродуктов — на 29,4%. С другой стороны, импорт автомобилей увеличился на 6,5%, информационных и коммуникационных технологий — на 7,8%.

Импорт из стран Ближнего востока сократился на 17%, из стран Европы — на 21,9%, Японии — на 17,6%, Китая — на 6,7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца экспорт товаров из Южной Кореи увеличился на 5,4%, а импорт — на 8,6%.