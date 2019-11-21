Наньчан, Китай, , 08:13 — REGNUM За время 17-й Китайской международной сельскохозяйственной торговой ярмарки, завершившейся 18 ноября в провинции Цзянси на востоке Китая, было заключено сделок общим объемом 38,1 млрд юаней (около $5,43 млрд), сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Представители более чем 8000 предприятий приняли участие в четырехдневном мероприятии, которое привлекло 23 тыс. покупателей и 425 тыс. гостей. Ярмарка прошла в городе Наньчане. На ней было представлено 18 выставочных зон различной тематики, включая борьбу с бедностью и цифровизацию сельского хозяйства.

В рамках выставки также прошли тематические форумы и мероприятия по продвижению товаров. Ярмарка проводится с 2003 года и служит мостом, связывающим поставщиков и покупателей сельскохозяйственной продукции по всему миру.