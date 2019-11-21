Кито, , 08:11 — REGNUM Деятельность над совместными проектами в сфере добычи полезных ископаемых, фармацевтике, сельском хозяйстве и энергетике договорились объединить российские и эквадорские власти. Об этом 20 ноября сообщается в заявлении МИД Эквадора, в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт, присутствовавший на заседании, отметил, что оба государства должны искать и дополнять уже имеющиеся торговые связи, а также развивать инвестиционное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Эквадор и Япония подписали двухсторонние соглашения об отмене дипломатических виз и двойного налогообложения.