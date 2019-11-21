Пекин, , 08:06 — REGNUM Китай с 19 ноября поднял розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе КНР, передает агентство Синьхуа.

В связи с недавними изменениями на мировых рынках на нефть, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае выросли на 70 юаней (около $10) и 65 юаней за тонну соответственно.

В рамках действующего в Китае механизма, в случае если мировые цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну в ту или иную сторону и остаются на этом уровне десять рабочих дней подряд, цены на нефтепродукты в Китае также меняются соответствующим образом. Предыдущее повышение цен произошло 5 ноября.

Три крупнейших нефтегазовых компании Китая CNPC, Китайская нефтехимическая корпорация и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация при этом имеют обязательство перед центральными властями Китая обеспечить бесперебойную и стабильную поставку нефтепродуктов на рынок в соответствии с текущими ценами.

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