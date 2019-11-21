Пекин, , 07:57 — REGNUM Производство велосипедов в Китае за первые три квартала 2019 года достигло 30 млн единиц, что на 7,6% ниже в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Производство электрических велосипедов выросло на 20,2% относительно аналогичного периода годом ранее или 20,9 млн единиц, если верить данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Только в сентябре производство велосипедов упало на 4,3% в годовом исчислении до 3,37 млн единиц, в то время как производство электрических велосипедов выросло на 31% и составило 3,16 млн единиц.

Показатели китайских производителей велосипедом выше определенного размера предприятия потеряли 1,4% выручки с января по сентябрь 2019 года в годовом исчислении. Их общая выручка составила 35,72 млрд юаней (около $5,1 млрд), а чистая прибыль при этом взлетела на 92,1% до 1,23 млрд юаней.

За тот же период производители электрических велосипедов получили 2,06 млрд юаней общей прибыли, что на 16,9% больше, чем за первые девять месяцев 2018 года.

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