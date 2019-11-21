Тайюань , Китай, , 06:17 — REGNUM Полиция провинции Шаньси на севере Китая раскрыла трансграничную банду, занимавшуюся торговлей наркотиков, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Офицеры полиции города Цзиньчжун вышли на одного из подозреваемых наркоторговцев в октябре 2018 года. Позднее он вывел их на целую банду. Для ареста банды была создана специальная команда, которая совместно с полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая занималась производство и продажей наркотиков.

Было арестовано 10 подозреваемых, которых был изъят 21 кг наркотиков, включая 10 кг метамфетамина. Также было обнаружено 16 наркоманов во время проведения спецоперации. Расследование продолжается.

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