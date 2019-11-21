21 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Жители Алтайского края протестуют против приватизации завода, почти 30 лет производящего детское питание, в том числе адаптированные смеси для грудничков.

Анастасия Степанова, , 06:08 — REGNUM Пока на федеральном уровне говорят о необходимости повышения качества детского питания, вводят новые нормы и уточняют полномочия органов власти, правительство Алтайского края определило на приватизацию единственный завод региона, производящий молочную продукцию для детей раннего возраста, в том числе молочные адаптированные смеси. Решение уже вызвало протест населения. ИА REGNUM выяснило, что происходит на социально-значимом для региона предприятии — АО «Модест», где 100% акций пока ещё принадлежат Алтайскому краю.

Детское питание Иван Шилов © ИА REGNUM

История предприятия

В 1992 году алтайское правительство учредило ГУП «Модест» (в 2008 году сменило статус на АО), ставшее преемником Барнаульского городского молочного комбината по выпуску детского питания. Название фирме дали от двух первых букв в трёх словах — «молоко детское стерилизованное». Молоко для своей продукции АО приобретает у другого алтайского предприятия.

За почти 30 лет работы завод расширил линейку продукции до свыше 20 наименований, выпуская 2,7 тыс. тонн ежегодно. Среди них — адаптированные молочные смеси для грудничков, творожки для малышей от полугода, а также прочая молочная продукция для дошколят, школьников и взрослого населения Алтая. На конец 2018 года на предприятии работали 72 сотрудника.

В 2013—2017 годы на модернизацию производства затратили 100 млн рублей, куда входит и государственная поддержка. Предприятие было участником программы «Здоровое питание населения Алтайского края», действовавшей в 2013—2017 годы. Бесплатные талоны на молокопродукцию АО также выдавались малоимущему населению.

Шесть лет назад под программу Главалтайимуществу, представляющему интересы региона как акционера предприятия, было выделено 20 млн рублей, на которые он осуществил довыпуск акций, а завод получил дополнительные инвестиции для техпереоснащения мощностей, покупки нового оборудования. Выделялись заводу в разные годы и гранты, а также в 2015 году Алтайский лизинговый фонд предоставил ему кредит на 9 млн рублей на реконструкцию приёмно-аппаратного цеха. Помимо Алтая, продукция «Модеста» идёт в Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.

Нераспределённая прибыль за прошлый год составила 59 871 000 рублей. Исходя из годовой финансовой отчётности, на конец года просроченной кредиторской задолженности АО не имело. Активы за 2018 год выросли на 8,6%, составив 105,733 млн рублей, собственный капитал вырос на 13,6%, до 92,773 млн рублей. Чистая прибыль выросла почти на 1%, составив 12,295 млн рублей, а прибыль от продаж выросла на 0,5% — до 15,905 млн рублей при продажной выручке 264,849 млн рублей. За 2013−2018 годы чистая прибыль увеличилась на 55%. В перспективе АО планировало построить административное здание в виде пристройки к производственному зданию, выполнить косметический ремонт цехов и реконструкцию творожного цеха и склада готовой продукции.

Таким образом, как мы видим, предприятие не является убыточным, более того, стабильно, вот уже пять лет приносит прибыль. В связи с этим решение властей продать его в частные руки вызвало недоумение у депутатов, а позднее — протест у населения.

Что такое «Модест» с точки зрения имущественной составляющей? Это здания, цеха, оборудование, дебиторская задолженность от торговых сетей и налаженные контракты с ними же, участки земли и транспорт. Весомый «куш», в чью модернизацию были вложены существенные бюджетные средства. В какую сумму власти оценивают этот актив пока неизвестно, цену приватизации ещё не назначили.

Конфликтная ситуация

Конфликт разгорался с апреля 2019 года, когда только заговорили о планах продажи пакета акций прибыльного предприятия. При этом, если правительство Алтайского края было «за» этот шаг, то краевые депутаты активно выступали против. Ещё в апреле спикер Заксобрания Александр Романенко обратился к губернатору Виктору Томенко с письмом, где писал о нецелесообразности приватизации, отмечая также, что на сегодня отсутствует финансово-экономический анализ последствий приватизации акций.

Депутат Людмила Суслова в комментариях газете «Коммерсантъ» также недоумевала:

«Последние годы в прогнозный план приватизации попадает один неликвид: ненужные помещения, земельные участки, все вкусное уже распродано. Понятно, что субъект должен избавляться от непрофильных активов, но это прибыльное социально значимое предприятие, которое производит качественное детское питание. Смысл резать курицу, несущую яйца?».

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Уголовное дело

Все споры вокруг госпредприятия проходили на фоне скандала, связанного с уголовным делом, которое было возбуждено в апреле 2019 года в отношении теперь уже бывшего директора предприятия Антониды У., которая были принята на пост в 2014 году. Дело было возбуждено СУ СК России по Алтайскому краю. Топ-менеджера обвиняли в получении крупной взятки.

Следователи сообщили, что за 3,5 года — с октября 2014 по июнь 2018 года — гендиректор получила от руководителя одной из алтайских компаний взятку в общем объёме свыше 7 млн рублей. Деньги перечислялись на её личный счёт за то, чтобы коммерческую компанию выбрали как поставщика товаров для нужд завода.

В июле расследование дела было завершено, обвинительное заключение направили в суд. Известно также, что свою вину обвиняемая признала, а на её имущество наложили арест.

В конце июля 2019 года на пост и. о. директора компании назначили Дмитрия Ширнина. В базе ЕГРЮЛ он ранее числился индивидуальным предпринимателем, работающим в том числе в сфере оптовой продажи пищевой продукции, но статус ИП он до вступления в должность аннулировал.

Мнение населения

В начале ноября 2019 года стало известно о том, что краевые власти всё-таки включили в план приватизации на 2020 год 100% акций АО «Модест». Подобный шаг не остался без внимание населения. На имя правительства края была подготовлена и обнародована петиция, автор которой, Марина Кондратюк, просит «пересмотреть и исключить из плана приватизации на 2019 год социально-значимое предприятие АО «Модест».

» Странным звучат заявления заместителя председателя правительства Алтайского края Кибардина И. В. о том, что «не дело государства производить молочную продукцию». То есть, несмотря на то, что президент Российской Федерации В. В. Путин особое внимание уделяет и демографии, и здоровью нации, Кибардин И. В. проводит «разъяснительную» работу с депутатами АКЗС, убеждая их в том, что здоровая еда для детей не нужна, и можно с молотка продавать единственное уникальное предприятие, выпускающее питание для детей с рождения, продукты прикорма, а также продукты для детей дошкольного и школьного возраста. Мы очень хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и имели возможность включать в рацион натуральные молочные продукты», — говорится в обращении.

20 ноября 2019 года стало известно о планах на федеральном уровне ограничить импорт в Россию адаптированных молочных смесей для детского питания и ингредиентов для них. Таким образом, интерес к этой продукции алтайского, пока ещё государственного предприятия может резко вырасти. На импорт смесей в РФ приходится 95%, а годовое потребление составляет 40 тыс. тонн.

Ввоз детских молочных смесей в РФ могут ограничить