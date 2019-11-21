Исламабад, , 09:14 — REGNUM Цена на помидоры на рынках Пакистана достигла исторического максимума, превысив 400 рупий (200 рублей) за килограмм. Для многих пакистанцев такая цена — заоблачная.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, несмотря на ввоз огромной партии томатов (4,5 тысяч тонн) из соседнего Ирана, организованный усилиями правительства, цена на «основу диеты простого пакистанца» продолжила рост и в три с половиной раза превысила рекомендованную правительством (117 рупий). Ранее сам Исламабад был вынужден пересмотреть свои рекомендации: цена в 50 рупий выглядела слишком оптимистично.

Неурожай в провинциях Синд и Панджаб спровоцировал рост цен на томаты. Усилия правительства подорвали многочисленные спекулянты, которые получили доступ к импортным товарам до потребителей. В результате, многие восприняли призыв «ограничить закупку помидоров» как попытку еще больше нажиться на кризисе.