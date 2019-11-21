Белхатув, , 09:07 — REGNUM Польская энергетическая группа построит одну из крупнейших в Польше солнечных электростанций недалеко от Белхатувской электростанции на юге страны. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

Как отмечается в новости, объект займет почти 100 га. Ранее 20 ноября было подписано соглашение по документации проекта.

Польская энергетическая группа сообщила PAP, что солнечная электростанция будет расположена рядом с полигоном горючих отходов Белхатувской электростанции. Эта новая электростанция будет снабжать электричеством около 100 тыс. домохозяйств на юге страны.