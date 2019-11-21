Будапешт, , 08:57 — REGNUM Венгрия не предприняла необходимые действия для того, чтобы соответствовать бюджетным рекомендациям Европейского совета. Об этом сообщает новостной портал Вишеградской четверки.

Как отмечается в новости, Европейскому совету придется внести поправки в бюджетные рекомендации для Венгрии на 2020 г., которые примут во внимание большое отклонение Венгрии от среднесрочных бюджетных целей, установленных предыдущими рекомендациями.

Евросовет также рекомендует Венгрии предпринять шаги к тому, чтобы расходы бюджета не превышали 4,7% ВВП страны.