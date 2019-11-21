Кишинёв, , 02:09 — REGNUM Китайская компания China Hyway Group Limited готова инвестировать в инфраструктурные проекты в нашей стране, включая строительство объездной дороги в Кишиневе. Как передает ИА REGNUM, об этом шла речь на встрече в Кишиневе президента Молдавии Игоря Додона с президентом китайской компании Ху Цзяминем.

Додон приветствовал китайских инвесторов в Молдавии подчеркнул, что «руководство страны заинтересовано в том, чтобы с марта 2020 года республика превратилась в самую настоящую строительную площадку, где будут прокладываться дороги и модернизироваться инфраструктура».

Глава государства отметил, что Молдавия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, в том числе и из Китая, на выгодных для Молдавии условиях.

Ранее президент Додон сообщил о намерении строить дороги, в том числе реализовать масштабный проект по строительству объездной дороги вокруг Кишинева. «Для этого необходимо привлечь инвестиции в $250 млн. Мы найдем эти деньги при помощи внешних партнеров. Не обязательно из Евросоюза. Это могут быть и деньги с Востока», — сказал Додон.