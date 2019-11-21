Исламабад, , 08:58 — REGNUM Правительство Пакистана направило запрос во Всемирный банк в надежде на выделение кредита в размере 500 миллионов долларов на улучшение управления налогово-бюджетной политикой.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, проект по строительству крепких институтов и устойчивой экономики должен увеличить макроэкономическую стабильность в Пакистане, а также заложить основы для экономического роста. В правительстве ожидают, что кредит от Всемирного банка будет выделен не позднее января 2020 года.

Как отмечает информационное агентство Dawn, программа по строительству крепких институтов и устойчивой экономики дополнит серию аналогичных мероприятий по улучшению экономического положения. Кроме того, в правительстве надеются изыскать средства для инвестиций в человеческий капитал.