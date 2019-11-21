Рига, , 00:31 — REGNUM Вице-президент Еврокомиссии по финансовым услугам и экономике, бывший премьер Латвии, Валдис Домбровскис выдал положительное заключение бюджету Латвии на 2020 год, пишет портал tvnet.lv.

Бюджет Латвии на 2020 год, предусматривающие доходы в размере 9,89 млрд евро, а расходы — в размере 10 млрд евро, устанавливает дефицит в размере 0,3% от ВВП.

Еврокомиссия отметила, что правительство Латвии соблюдает бюджетную дисциплину, а дефицит бюджета находится в пределах нормы.

В заключение констатировано, что уменьшение налоговых поступлений в результате реформы не позволяет наращивать расходы и зарплаты. «В результате налоговой реформы в период с 2018 по 2020 год бюджетные поступления сокращаются примерно на 1 процентный пункт от ВВП, что соответственно снижает возможности увеличения бюджетных расходов» — указано в документе из Еврокомиссии.