Рига, , 00:24 — REGNUM Руководитель службы финансовой разведки Илзе Знотыня сообщила о том, что Латвия подала отчёт проделанных страной действиях с целью исключить в финансовой сфере возможности отмывания и легализации средств полученных преступным путём, сообщил портал LSM.

Отчёт обобщает сделанное латвийскими властями в этой сфере, начиная с 2017 года, после визита в страну инспекции Moneyval. По мнению Илзе Знотини Латвия не только выполнила рекомендации инспекции, но и продвинулась дальше. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латвия не раз упоминалась Moneyval — Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, как страна — кандидат для внесения в серый список, действующая недостаточно, чтобы навести порядок в финансовой сфере.

Новая глава банковского регулятора (ФКТК) Санта Пургайле, вступившая в должность этой осенью, чётка заявила, что с нерезидентской моделью бизнеса в Латвии будет покончено, а пять коммерческих банков находится в зоне риска. Дальнейшее решение по их деятельности будет принято до Нового года.