Екатеринбург, , 00:06 — REGNUM Во всём мире ожидается резкий рост спроса на электроэнергию — в два раза в ближайшие тридцать лет. Об этом заявил президент французской Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе на пресс-конференции в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения продиктованы ростом промышленности и развитием городов, уточнил руководитель. Кроме того, далеко не все люди «охвачены» электричеством.

«1 млрд человек до сих пор не имеет доступ к электроэнергии. Ещё 1,5 млрд лишь временно имеют доступ к ней», — подчеркнул руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы заявил, что в России не будут вводить социальную норму потребления электроэнергии. Об этом сообщил присутствовавший на встрече парламентарий Олег Шеин.

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