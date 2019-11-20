Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит проводят торги в «красной зоне» из-за продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем, 20 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 132,56 пункта (0,47%), до 27 801,46 пункта, индекс S&P 500 упал на 14,32 (0,46%), до 3105,86 пункта, индекс Nasdaq упал на 52,44 пункта (0,61%), до 8518,22 пункта.

«Первая фаза» торгового соглашения между США и Китаем должна была быть заключена в середине ноября, однако вместо этого могут произойти очередное ужесточение экспортных пошлин и эскалация торговой войны.

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