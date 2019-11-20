Менло-Парк, США, , 22:52 — REGNUM Центр обработки данных интернет-компании Facebook в американском штате Джорджия будет переведён на полное снабжение солнечной энергией. Об этом сообщает издание Power Engineering International.

Отмечается, что соответствующий контракт корпорация Walton Electric заключила с энергопровайдером Silicon Ranch. Для энергоснабжения дата-центра в округе Ньютон будет построена солнечная электростанция Snipesville II, состоящая из 350 тысяч модулей. Предполагается, что её мощность составит 107 МВт. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Как заявил глава подразделения Facebook по вопросам возобновляемой энергетики Урви Парех, в компании рассчитывают, что проект укрепит региональный рынок солнечной энергии и привлечёт дополнительные инвестиции в Джорджию, а также поможет Facebook достичь цели по полному переводу всех своих бизнес-процессов на возобновляемые источники энергии.