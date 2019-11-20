Минск, , 22:27 — REGNUM Министерства транспорта России и Белоруссии согласовали и подписали документы, касающиеся автомобильного сообщения в Союзном государстве. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Как уточняется, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко во время визита в Москву принял участие в форуме «Транспортная неделя-2019», а также провёл ряд встреч с российскими коллегами.

Министрами транспортных ведомств двух стран была подписана Схема автомобильных дорог Союзного государства, а также план мероприятий по их совершенствованию.

Напомним, накануне в Москве состоялись переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Серея Румаса, в ходе которых, как сообщил глава белорусского правительства, стороны сняли не менее половины разногласий по интеграционным «дорожным картам».

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