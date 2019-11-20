Милан, Италия, , 22:05 — REGNUM Еврокомиссия в среду, 20 ноября, одобрила подготовленный правительством Италии проект налогового маневра.

При этом комиссары отметили, что действия итальянских властей негативно сказаться на финансовой стабильности страны — но, в отличие от ситуации 2018 года, это не стало поводом для отклонения проекта правительства.

Такое благодушие евробюрократов наблюдатели связывают с тем, что нынешнее правительство Италии (в отличие от прошлого, с участием Маттео Сальвини) является политическим союзником Еврокомиссии.

Налоговый маневр предусматривает продление моратория на повышение НДС (что обойдется в 23 млрд евро) и, вместе с тем, введение ряда новых налогов, в том числе на пластиковую упаковку.