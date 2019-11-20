Свиноуйсьце , , 21:02 — REGNUM В польский город Свиноуйсьце прибыло судно с американским сжиженным газом для Украины, сообщает 20 ноября посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

Американское посольство подчёркивает, что это является важным шагом для достижения энергетической независимости Украины.

«Американскому сжиженному природному газу на Украине быть! Судно, перевозившее СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце в Балтийском море — это еще один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости», — указано в сообщении посольства США в Киеве.

Напомним, в конце августа текущего года польская нефтегазовая компания PGNiG и «Энергетические ресурсы Украины» подписали договор о поставках из Польши на Украину сжиженного газа, поставляемого из США.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина более двух лет «закупает» уголь в США со всеми соответствующими наценками, однако реально использует донецкий уголь, поставляемый через различных посредников.

В обоих вариантах конечная цена на топливо значительно выше, чем при прямых поставках с Донбасса.

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