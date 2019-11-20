Москва, , 20:14 — REGNUM О просьбе Кишинёва к Москве выделить кредит на инфраструктурные проекты сообщил 20 ноября журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак «Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, каковы гарантии возврата».

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Напомним, в молдавских массмедиа появилась информация о том, что Кишинёв собирается просить у Москвы $300 млн на развитие дорог и на другие инфраструктурные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит молдавской делегации в Москву состоялся 20 ноября. Козак по итогам переговоров объявил о продлении российско-молдавского контракта на поставку газа из РФ.

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