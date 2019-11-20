Ашхабад, , 20:05 — REGNUM Жители сёл Марыйской области Туркмении, имеющей на своей территории одни из самых крупных газовых месторождений в стране, вынуждены отапливать свои дома дровами и навозом, пишет «Азатлык».

Происходит это из-за того, что у многих проживающих в этом регионе туркменистанцев нет денег на оплату газа и электроэнергии. Зачастую не хватает их и на покупку солярки, дров и даже кизяков (коровьего навоза).

Несмотря на то, что к жилищам в сельской местности подведен газопровод, газ в дома поступает с очень слабым напором. Сотрудники газовой службы объясняют это тем, что «из-за загрязненного газа забиваются газовые трубы счётчиков».

Также отмечается, что в случае аварии на газовой магистрали местные жители вынуждены ремонтировать её за свой счёт.

ИА REGNUM напоминает, что по запасам природного газа Туркмения занимает четвертое место в мире. На территории страны открыто свыше 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и болеее 6 трлн кубометров природного газа.

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