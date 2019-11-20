Варшава, , 20:25 — REGNUM 20 ноября Высшая контрольная палата Польши представила отчет, в котором заявила что почти половина штрафов не выплачивается. Об этом сообщает польское новостное агентство TVN.

В отчете ведомства отмечается, что нынешняя система взимания штрафов неэффективна, так как «правонарушения, по которым налагаются штрафы, подлежат сроку давности, и каждый год государство теряет от этого много денег».

Контрольная палата также сообщает, что коэффициент поступления денег от штрафов в бюджет составлял 63,7% в 2016—2018 гг. — для сравнения, в 2011—2012 гг. выплачивалось около 70% штрафов.