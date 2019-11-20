Сеул, , 21:00 — REGNUM Крупнейший южнокорейский ритейлер Lotte Shopping оштрафован на 35 млн долларов за махинации с финансовой отчетностью. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Регулятор (FTC) выявил, что топ-менеджмент сети гипермаркетов Lotte Mart, принадлежащей Lotte Shopping, заставил своих поставщиков свинины заплатить 5,2 млн долларов в нарушение существующих договоров между сторонами. Затем полученные таким образом средства топ-менеджмент Lotte Mart учитывал как выручку от продаж и тем самым вводил в заблуждение пользователей финансовой отчетности. Кроме того, требование платы со стороны поставщиков для стимулирования их продаж фактически представляло собой навязывание услуг, что запрещено действующим законодательством.

В свою очередь представители Lotte Shopping заявили, что подадут иск в административный суд Сеула, так как решение регулятора является необоснованным.