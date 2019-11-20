Лондон, , 19:31 — REGNUM Мировые цены на нефть растут на следующий день после резкого падения, нефть марки Brent возвращается к отметке $63 за баррель, 20 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту Brent выросла в цене на $1,64 (2,69%), до $62,55 за баррель."Мировой эталон» находится вблизи сессионного максимума.

Нефть WTI выросла на $1,62 (2,93%), до $56,97 за баррель, что также пока является максимальным значением торгов.

Читайте также: Падение цен на нефть скоро продолжится — OANDA