Анкара, , 20:43 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на расширенном собрании региональных представителей правящей Партии справедливости и развития в центральном штабе, заявил: «Мировой капитал, уже инвестирующий в Турцию, или желающий это делать, осознает ее силы и возможности».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Доля всех мировых инвестиций, приходящихся на Турцию, находясь на уровне 0,01% на момент прихода к власти нашей партии, сейчас составляет 1,1%. Уважаемому (председателю Народно-республиканской партии) Кемалю Кылычдароглу сначала требуется осмыслить это, ведь он не может отличить 0,01 и 1,1».

Турецкий лидер добавил: «Несмотря на давление западных СМИ и антитурецких лобби, большинство транснациональных компаний предпочитают инвестировать в Турцию. И, невзирая на общее ослабление потока инвестиций в мире, Турция не теряет своей привлекательности. На момент прихода нашей партии к власти бирж было 10−11 тыс., а теперь — 107 тыс. Все мы наблюдаем и за тем, как определённые слои и внутри нашей страны, и за ее пределами пытаются разубедить компании, решившие инвестировать в Турцию. Так где же был председатель Народно-республиканской партии, пока Турция демонстрировала величайшую борьбу в своей истории?».