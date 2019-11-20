Киев, , 19:08 — REGNUM В польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце прибыло судно с американским сжиженным природным газом (СПГ) для Украины.

Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба посольства США в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, судно прибыло еще накануне, однако комментариев от правительства страны или «Нафтогаза» пока не последовало.

«Американскому сжиженному природному газу в Украине быть! Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», — отметили в американском посольстве.

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае этого года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина в настоящий момент «очень близка» к заключению договора о поставках сжиженного природного газа из США.

31 августа в Варшаве состоялась церемония подписания официального соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу.

Интересно, что конечным покупателем выступит частная компания «ЭРУ» — ее представителизаявили, что законтрактовали американский газ с целью его закачки и хранения в ПХГ Украины для дальнейшей поставки потребителям в зимний период.

«Именно так мы делаем вклад в энергонезависимость страны в течение неопределенного и особенно рискованного зимнего сезона 2019−2020 годов», — подчеркнул директор ООО «ЭРУ Трейдинг»Ярослав Мудрый.