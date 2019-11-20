Ашхабад, , 19:01 — REGNUM В Туркмении продолжает дорожать продовольствие. За минувшую неделю мясо на рынках туркменской столицы подорожало сразу на 16,7%, а по сравнению с началом осени — сразу в два раза, передает «Хроника Туркменистана».

Так, говядина и баранина выросла в цене с 30 до 35 манатов (с 547 до 638 рублей) за килограмм, а свинина теперь стоит 36 манатов (657 рублей) за килограмм.

По словам местных жителей, подорожание вызвало снижение спроса на мясо. Из-за чего некоторые продавцы всё же незначительно снизили на него цену — до 33 манатов (602 рубля) за килограмм.

Также они отмечают, что на многих рынках отсутствуют ценники, а если они всё же есть, то на них указана более низкая цена, нежели та, по которой в реальности продают мясо.