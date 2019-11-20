Стокгольм, , 20:23 — REGNUM Согласно Центральному банку Швеции Риксбанку, одним из факторов риска для финансовой стабильности в стране является замедление темпов мировой экономики, которое привело к снижению процентных ставок и, таким образом, может увеличить риск для национальной экономики. Риксбанк предупреждает о наличии так называемых «пузырей» на рынке, а также о серьезном росте задолженности населения и призывает к поддержанию большей устойчивости финансовой системы в Швеции. Об этом 20 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Помимо прочего, Риксбанк требует принятия мер в жилищном секторе и налоговой политике, направленных на решение проблемы плохо функционирующего рынка жилья в Швеции, которые усугубляются растущими долгами домохозяйств перед кредиторами. Однако Риксбанк в то же время выступает за увеличение капиталовложений в банки страны.

«Уязвимости в банковской системе порождают необходимость в том, чтобы банки стали более устойчивыми. Поэтому они должны увеличить свой капитал по отношению к своим совокупным активам», — заявили представители Риксбанка в своем пресс-релизе.