Москва, , 18:56 — REGNUM Москва и Кишинёв договорились о продлении контракта на поставку российского газа на действующих условиях. Об этом 20 ноября сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров.

«Мы продлим контракт на действующих условиях. Он выгодный Молдавии с точки зрения цены газа на следующий год», — сказал Козак журналистам.

По его словам, российской стороне не потребовалось предоставлять Кишинёву значительной скидки, поскольку уже действующая формула позволяет существенно снизить цену — с начала 2020 года газ будет стоить для Молдавии $173 за тысячу кубометров.

Напомним, Молдавия ежегодно потребляет порядка 3 млрд кубометров российского газа. В текущем году голубое топливо поставлялось в страну по цене $235 долларов за тысячу кубометров. С октября по просьбе Кишинёва цена была снижена на $10−15.