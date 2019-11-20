Стокгольм, , 21:03 — REGNUM По словам адвоката Питера Уттерстрёма, эксперта по антикоррупционному и нормативному соответствию, Swedbank рискует быть недопущенным к торговле долларами, и соответственно к другим валютным операциям, — удар, который угрожает всей деятельности банка. Если Swedbank внес свой вклад в нарушение санкционного режима, установленного США, это скажется на деятельности банка гораздо хуже, чем, если бы он просто участвовал в отмывании денег. Об этом 20 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Согласно шведскому изданию SVT, Swedbank, скорее всего, нарушил санкции, введенные США в отношении России. Как известно, власти США имеют широкий круг полномочий, когда речь идет о наказании иностранных корпораций за участие в коррупционных схемах, отмывании денег или за нарушение санкций США.

Адвокат Петер Уттерстрём знает, как американский правовой механизм реагирует на подобные нарушения. Он заявил, что они предельно жестко отвечают на нарушения антикоррупционных правил. Преступления против законов об отмывании денег также часто приводят к суровым наказаниям в виде многомиллиардных штрафов.

Любой банк может «случайно» использоваться в схемах по отмыванию денег. Однако если есть список разрешенных финансовых операций, верифицированных именными лицами, компаниями или странами, считается, что банк знал об этом. Ожидается, что теперь Swedbank может испытывать проблемы с валютными долларовыми операциями, что ставит под угрозу всю деятельность кредитного учреждения.