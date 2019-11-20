Киев, , 18:54 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в работе нынешних властей с МВФ зафиксирован «огромный прогресс» за последние два месяца.

Об этом он сообщил на брифинге сегодня, 20 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук отметил, что сейчас стороны «намного лучше понимают друг друга и сделали много шагов навстречу».

Глава правительства Украины выразил надежду, что проведенная работа даст конкретные результаты уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что Гончарук воздержался от любой конкретики насчет новой программы, но намекнул, что соглашение с МВФ должно быть заключено в этом году.

Отметим, что сегодня же послы стран «Большой семерки» выступили с заявлением о том, что новая программа МВФ имеет «решающее значение» для макроэкономической стабильности Украины и будущего экономических реформ в стране. Об этом было заявлено по итогам встречи послов G7 с миссией МВФ на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что миссия Фонда приступила к работе в Киеве 14 ноября, ориентировочно визит продлится до 21 ноября. Премьер-министр Украины и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с миссией МВФ еще 15 ноября, главной темой стало обсуждение условий открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования. В конце октября стало известно, что Нацбанк Украины ожидает подписания новой программы сотрудничества с МВФ и даже поступления первого транша до конца нынешнего года.