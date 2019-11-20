Киев, , 18:40 — REGNUM Украине не нужен «какой-то там» промежуточный вариант с контрактом на транзит российского газа на один год, заявил журналистам сегодня, 20 ноября, премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, в таком случае Россия сможет завершить свою инфраструктуру, с помощью которой потом «они будут давить на Украину и Европу», передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук заявил, что не хотел бы комментировать конкретные положений контракта, потому что в настоящий момент идут переговоры. Но в целом, подчеркнул он, Украина заинтересована в новом долгосрочном транзитном контракте, в рамках которого стороны будут работать на «европейских условиях».

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас, находясь в Киеве с рабочим визитом, заявил, что транзит газа по территории Украины должен продолжиться и в следующем году, но не уточнил, в каких объемах и на каких условиях.