Киев, 20 ноября 2019, 18:40 — REGNUM Украине не нужен «какой-то там» промежуточный вариант с контрактом на транзит российского газа на один год, заявил журналистам сегодня, 20 ноября, премьер-министр страны Алексей Гончарук.
По его словам, в таком случае Россия сможет завершить свою инфраструктуру, с помощью которой потом «они будут давить на Украину и Европу», передает корреспондент ИА REGNUM.
Гончарук заявил, что не хотел бы комментировать конкретные положений контракта, потому что в настоящий момент идут переговоры. Но в целом, подчеркнул он, Украина заинтересована в новом долгосрочном транзитном контракте, в рамках которого стороны будут работать на «европейских условиях».
ИА REGNUM напоминает, что накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас, находясь в Киеве с рабочим визитом, заявил, что транзит газа по территории Украины должен продолжиться и в следующем году, но не уточнил, в каких объемах и на каких условиях.
18 ноября исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в очередной раз заявил, что «надо быть реалистами»,