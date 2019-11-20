Киев, , 18:29 — REGNUM Только долгосрочный контакт на транзит российского газа интересует Украину, заявил 20 ноября журналистам украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, «промежуточный вариант на один год» Киеву не интересен.

Гончарук «Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы».

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Напомним, Газпром предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на транзит газа по украинской территории. Другим вариантом, который предлагает Москва Киеву, является новое соглашение по транзиту, заключённое до 2021 года. Но для этого, отмечает российская сторона, нужно обнуление взаимных претензий.

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