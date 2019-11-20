Нью-Йорк, США, , 18:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США в очередной раз открылись в «красной зоне», 20 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 54,47 пункта (0,19%), до 27 879,55 пункта, индекс S&P 500 упал на 5,52 пункта (0,18%), до 3114,66 пункта, индекс Nasdaq упал на 27,09 пункта (0,32%), до 8543,57 пункта.

Уолл-стрит находится под давлением торговой войны между США и Китаем — соглашение о торговле между Вашингтоном и Пекином ожидалось ещё в середине ноября, но этого не случилось.

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