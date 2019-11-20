Душанбе, , 18:03 — REGNUM Менее трёх миллионов, а именно 2 млн 984,5 тыс. пользователей интернета насчитывается в Таджикистане по состоянию на 1 октября 2019 года. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) со ссылкой на данные госстатагентства.

По данным статистики в стране также насчитывается 6 млн 186,9 тыс. абонентов мобильной связи. Из них активными абонентами признаны только 4 млн 467,9 тыс.

Кроме того, названо и количество действующих телефонных аппаратов системы «Таджиктелекома» — 282,6 тысяч единиц. Большая часть из них — 239 тысяч — это домашние телефоны.

Госстатисты также предоставили данные о доходах операторов связи. За указанный период национальный оператор АООТ «Таджиктелеком», ГУП «Почтаи точик» заработали 146,5 млн сомони (15,1 млн долл.), тогда как частные операторы — 1 млрд 778,3 млн сомони (183,5 млн долл.).

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