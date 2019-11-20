Киргизская Республика, , 17:54 — REGNUM Киргизстанские власти вскоре примут национальную программу по развитию женского предпринимательства до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на конференции, посвященной Всемирному дню женского предпринимательства.

Глава правительства отметил, что ранее он обещал предпринимательницам финансовую поддержку со стороны государства. И теперь они могут получить по специальной программе кредит под 14% годовых в национальной валюте на срок до трех лет.

По его словам, бюджет этой кредитной линии составляет 50 млн сомов (45,6 млн рублей), из которых уже выдано 78 кредитов на 26,1 млн сомов (23,8 млн рублей).

Также премьер-министр отметил, что 40% финансовых средств ОАО «Гарантийный фонд» будут предоставляться женщинам-предпринимателям.

Подводя итог, Абылгазиев сообщил о том, что в республике созданы условия для финансирования проектов по развитию регионов в рамках предусмотренных 2 млрд сомов (1 млрд 826 млн рублей) и по линии Фонда социального партнерства по развитию регионов.