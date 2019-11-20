Аддис-Абеба, , 17:56 — REGNUM Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что «убедительные» и фактические статистические данные имеют решающее значение для политиков Африки для того, чтобы отслеживать прогресс по реализации проектов развития стран и выполнения Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА ООН) провела в Аддис-Абебе семинар по случаю Дня статистики в Африке, на тему «Все имеет значение: качественная статистика для более эффективного управления в Африке».

По словам руководителя ФАО Кафкас Капразли, правительства и партнеры африканских стран должны быть лучше подготовлены к тому, чтобы понимать и планировать риски, а также отслеживать прогресс в достижении целей развития, опираясь на достоверные данные и «убедительную» статистику.

«Африканский день статистики — это возможность напомнить всем нам, что приоритетной задачей сейчас является предоставление национальным и местным органам власти финансовой и технической поддержки, необходимой для создания честной базы статистических данных», — добавил он.

По словам главы ФАО, системный подход, включающий использование международных стандартов, координацию и функциональную совместимость данных, жизненно важен для африканских правительств и их партнеров для достижения полного взаимопонимания, предотвращения проблемы вынужденной миграции при разработке политики и планировании по достижению целей «Повестки дня Африки 2030 и 2063».