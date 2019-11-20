Аддис-Абеба, , 17:44 — REGNUM Министр транспорта Эфиопии Дагмауит Могес провел переговоры с делегацией во главе с министром оборудования и транспорта Джибути Мусой Мохаммедом Ахмедом. Стороны обсудили достижения по планам строительства железнодорожной линии между Эфиопией и Джибути для осуществления грузовых и пассажирских перевозок, а также планы по распределению финансовой нагрузки по реализации проекта. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В повестке дня переговоров также были вопросы безопасности железнодорожного транспорта, размеров тарифов и обеспечения бесперебойного электричества, необходимого для питания поездов. Министр Дагмауит отметил, что совместное управление железнодорожным, морским, авиационным и автомобильным транспортом, связывающим Эфиопию и Джибути, поможет обеим сторонам облегчить их внешнеторговые связи.

Мусса Мухаммед Ахмед со своей стороны заявил, что его страна готова совместно с Эфиопией работать в области развития транспорта.

Построенная ранее пассажирская линия железной дороги Эфиопия-Джибути протяженностью 752,7 км является первой современной электрифицированной железнодорожной линией в Восточной Африке. Она находится в совместной собственности правительств Эфиопии и Джибути. Железная дорога на 70% финансировалась китайским Exim Bank и была построена China Railway Group и China Construction Construction.