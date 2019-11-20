Тегеран, , 17:53 — REGNUM 19 ноября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что за первую половину текущего иранского календарного года (21 марта — 21 октября 2019) стоимость иранского несырьевого экспорта выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно источнику, за период с 21 марта по 21 октября 2019 года Иран экспортировал несырьевой продукции на 24,407 млрд. долларов, что на 11,32% больше аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта составил 79 422 тонн, что также демонстрирует прирост на 17,07% по сравнению с прошлым годом.

Объем несырьевого импорта ИРИ составил 19 805 тонн, а его стоимость — 25,173 млрд. долларов. Данные показатели выросли на 3,7% и 5,31% соответственно.

Основными торговыми партнерами Ирана в области несырьевой торговли стали Китай, Ирак, ОАЭ, Турция и Афганистан.