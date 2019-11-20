Лондон, , 17:27 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого обрушения в ходе предыдущей торговой сессии, 20 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent выросла на 64 цента (1,05%), до $61,55 за баррель. Стартовая цена «мирового эталона» составляла $60,98 за баррель.

Нефть WTI выросла на 57 центов (1,03%), до $55,92 за баррель. Марка начинала сессию на отметке $55,26 за баррель.

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