Тегеран, , 17:38 — REGNUM Исполнительный директор компании «Сельскохозяйственные кооперативы Ирана» Амин Шалчян заявил, что иранскому шафрану жизненно необходим бренд для того, чтобы улучшить показатели на мировых рынках. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Представитель деловых кругов отметил, что наличие торговой марки, с одной стороны, поможет нарастить экспорт шафрана на мировые рынки, а с другой — помешать другим странам, в частности, Испании, продавать иранский шафран под своими собственными брендами.

Амин Шалчян подчеркнул, что Иран производит 90% мирового шафрана, однако именно испанские фирмы реэкспортируют его на мировые рынки. Он призвал Правительство Ирана оказывать поддержку отечественным производителям шафрана для того, чтобы усилить их конкурентоспособность.