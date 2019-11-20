Тегеран, , 17:49 — REGNUM 18 ноября турецкие предприниматели, присутствовавшие на заседании Делового совета Ирана в городе Тегеран, заявили, что желают многократно увеличить торговлю между Турцией и ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Председатель Совета по внешнеэкономическим связям Турции Наил Олпак отметил, что цель турецкого бизнеса — увеличить товарооборот с Ираном с 9,5 до 30 млрд. долларов в год. Он процитировал слова президентов двух стран, которые заявили, что стремятся довести торговлю двух стран до 30 млрд. в ближайшей перспективе.

Председатель денизлинского отделения Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Мехмет Акгун отметил, что Турция и Иран имеют большой потенциал развития двусторонних экономических отношений. Он пообещал, что до окончания своего визита в Тегеран детально изучит перспективные сферы для совместного ведения бизнеса.