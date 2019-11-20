Москва, , 17:10 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что прокачка газа по газопроводу «Северный поток — 2» может начаться уже в 2019 году. Об этом Новак заявил сегодня, 20 ноября.

Журналисты спросили Новака, когда заработает газопровод «Северный поток — 2». Тот ответил:

«Может быть, и в этом году».

Новак отметил, что начало эксплуатации газопровода — это технической вопрос, связанный не только с достройкой самой трубы, но и пусконаладкой. Все это входит в компетенцию оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2.

В любом случае в ближайшие месяцы газопровод заработает, подчеркнул Новак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» через датскую исключительную экономическую зону — это последнее разрешение, необходимое для завершения строительства газопровода.