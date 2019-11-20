Киев, , 16:51 — REGNUM Кабинет министров Украины совместно с госкомпанией «Нафтогаз Украины» разрабатывает некий механизм, в рамках которого гражданам предложат определенную «страховую» цену на газ.

Цена на газ

Об этом в интервью телеканалу «24» заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Чиновник уточнил, что новая схема может быть внедрена на Украине с 1 января 2020 года.

«Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно», — заявил Оржель.

По его словам, правительство делает важные шаги для того, чтобы «сбалансировать» стоимость газа для населения Украины.

Насколько можно понять объяснения министра, предполагается, что украинцы в рамках данной программы смогут авансом выкупать газ заранее по фиксированной цене. Нечто подобное ранее пытался организовать «Нафтогаз Украины», но в итоге произошел скандал, потому что текущая стоимость газа в тот период была ниже, чем та, по которой топливо выкупали заранее.

Оржель заявил, что потребитель сможет отказаться от «застрахованной» цены на газ, причем, подчеркнул министр, в итоге «отказ может нести как положительный, так и отрицательный результат».

Ориентировочно, «страховая» цена составит около 7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров топлива.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одном из эфиров Оржель предупреждал, что в результате прекращения транзита российского газа через территорию Украины в 2020 г. цена на газ может «значительно увеличиться».

19 ноября министр заявил, что правительство Украины сможет обеспечить стабильные цены на газ для украинских потребителей в ходе нынешнего осенне-зимнего сезона.

В текущем году максимальная цена на газ для жителей Украины составила 8,5 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров (в начале года); минимальная — 5,4 тыс. грн в сентябре.