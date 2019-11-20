Рига, , 16:51 — REGNUM Опрос, целью которого было выяснить отношение предпринимателей к условиям ведения бизнеса в Латвии, организовала и провела высшая бизнес-школа Turība, пишет портал Dienas Business.

Отмечается, что в Латвии работает 191 000 предпринимателей. Большинство из них занято в сфере торговли, операций с недвижимостью, обрабатывающей промышленности и строительстве. Было опрошено 750 коммерсантов по всей Латвии.

Обобщив результаты опроса организаторы из высшей бизнес-школы Turība пришли к неутешительным выводам. Индекс деловой активности получил отрицательное значение — минус 17,4 пункта. Только три области предприниматели оценили с плюсом.

В целом, 56,7% коммерсантов считают, что политика правительства Латвии негативно влияет на бизнес, и только 7,3% поддерживают действия кабинета. 74,7% респондентов расценивают административное регулирование, как чрезмерное, и только 19,3% согласны с ним. 50,6% предпринимателей говорят о плохой правовой среде в стране, в целом.

«Позитивно предприниматели оценивают доступность в стране интернета, благожелательное общественное мнение в отношение бизнеса, доступность научных и технических ресурсов, — сказала продекан бизнес школы Turība Иева Бруксле. — Однако, эти факторы не компенсируют всё, чтобы предпринимательская деятельность могла идти успешно».