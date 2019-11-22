Киев, , 05:39 — REGNUM Оказывается, заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о российских танках, которые он может науськать на Польшу, было только первой частью коварного плана беспокойного предпринимателя. О том, как, по-видимому, решил вести политический бизнес главный покровитель нынешнего украинского президента, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российскими танками на просторах Европы Коломойский пугал не где-нибудь, а в интервью газете The New York Times, но смысл его слов был вовсе не так поверхностен, как многим показалось вначале. Коломойский просто хотел обвинить НАТО и США в том, что, буде такое случится, виноваты будут только они. Ведь Украина просила и умоляла дать ей оружие для войны с Россией, а Запад, опасаясь за судьбу этого оружия, ничего так и не дал.

Отсюда, делает вывод Коломойский, Украине ничего не остается, как только признать критическое превосходство России как в военной силе, так и в экономике, поднять руки вверх, а там, может быть, и сдаться на милость победителю. В устах Коломойского, который поучаствовал в создании не одного националистического военизированного украинского подразделения, весь этот сценарий звучит несколько фантастическим. Особенно когда просочилась информация о том, что в кулуарах Верховной рады он предлагал бросить МВФ и взять 100 млрд долларов у России — резко поменяв вектор стратегического движения, надо полагать. Ему, судя по всему, кроме объемов денежных вливаний интересно мало чего.

Читайте статью Александра Запольскиса «Коломойский пытается надуть Россию на 100 млрд долларов».