Москва, , 16:11 — REGNUM В Китае удалось создать успешный симбиоз централизованного планирования и элементов рыночной экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Уникальный симбиоз удалось создать китайскому руководству между централизованным планированием и рыночной экономикой на уровне экономических операторов. Вообще, в мире такого ещё не было», — заявил Путин.

«Я с большой степенью уверенности могу утверждать, что это уникальное явление даёт очень хороший результат. Совокупно гораздо эффективнее китайская экономика работает, чем многие другие экономики мира. В том числе американская. Я думаю, что это в значительной степени вызывает озабоченности наших американских друзей», — подчеркнул он.