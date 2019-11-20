Рига, , 16:00 — REGNUM Центральное Статистическое управление Латвии (ЦСУ) зафиксировало спад в туристической отрасли. Это случилось впервые за 10 лет. Об этом пишет портал Press.lv.

По данным журналистов, рижская Дума активно развивала и инвестировала в привлечение туристов до отставки мэра города Нила Ушакова из-за обвинений в коррупции. После этого проекты и активность на этом направление была свёрнута.

Комментируя данные ЦСУ бывший член правления Агентства по развитию туризма Риги, депутат Рижской думы Максим Толстой отметил, что в Ригу за два квартала 2019 года приехало 410 916 туристов, что на 8612 меньше, чем в 2018 году.

По его словам, в среднем, каждый турист тратил за время пребывания в Риге 264 евро, а значит город не дополучил 2 273 568 евро. З0 туристов, по словам Толстого, создают минимум одно рабочее место, то есть речь идёт о потере 287 рабочих мест.