Москва, , 15:59 — REGNUM В ближайшее время рецессии в мировой экономики не будет, как и не будет какого-либо заметного сокращения спроса на энергоресурсы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

«Темпы (роста) мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные с торговыми войнами, ограничениями по политическим соображениям и так далее», — заявил Путин.

Он отметил, что эксперты прогнозируют рост энергетических ресурсов в мире.

«Если такие локомотивы, как китайская, индийская экономика, будут сокращать темпы своего роста — то, наверное, будет снижаться и объём необходимого на рынке энергетического сырья. Теоретически да. Но темпы-то всё равно есть! Рост всё равно продолжается и достаточно большой, несмотря на то, что у Китая скорректированы темпы роста, но они есть, они очень высокие. Мировой ВВП всё равно растёт и расти будет», — указал президент.

«В рецессию вряд ли уйдёт мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между Китаем и Соединёнными Штатами», — добавил он.

Кроме того, и в Вашингтоне никто не заинтересован в обострении отношений с Китаем с учётом грядущих выборов, считает Путин.